亞太循環經濟論壇 曾文生分享台灣經驗

（中央社記者程啟峰高雄16日電）為期3天的第一屆亞太循環經濟論壇今天在高雄展覽館登場，經濟部次長曾文生應邀出席開幕式，他上台致詞向與會國際人士分享台灣致力循環經濟的經驗及成果。

曾文生與環保署副署長沈志修及循環台灣基金會董事長黃育徵等人同台出席揭幕式。

曾文生致詞表示，呼應國際趨勢，國內來自於民間的力量也相繼投入發展循環經濟，如2012年成立台灣搖籃到搖籃聯盟、2015年非營利組織、社會企業、風電產業成立台灣再生能源推動聯盟等。

他又說，總統蔡英文就職演說中將循環經濟列為國家發展重點項目後，國內產、學、研、社各界更是風起雲湧加入循環經濟的行列。根據資源循環台灣基金會的統計，2016年迄今，包括國內產、政、學、研、社各界共辦理了大大小小超過250場的大型活動、論壇及研討會，探討與循環經濟相關的議題，擬定協力合作推動的方向與目標。

沈志修表示，廢棄物是錯置的資源，透過一套可確保資源能持續回復、循環再生的創新發展模式，垃圾也可變成金。環保署早在數年前就設定台灣的循環經濟目標路徑從2020年「源頭減量」；2030年達到「綠色生產消費」，並在2050年達到「物質全循環」的終極目標。

黃育徵在專題演講中提出一套「企業實踐循環經濟路徑圖」說明產品服務化、高價值循環及系統合作三大轉型策略，以及工業與農業部門能夠實踐的具體方法，讓台灣企業實現能資源效率極大化、外部成本最小化，為下個世代創造一個經濟與環境共生共好的社會。

這場論壇有18國、近500人參加，聚焦垃圾減量、再生能源及電動機車經濟模式。展場外有中油、台糖及民間廠商提供環保再生商品，展現台灣致力環保成果；電動機車Gogoro也於論壇分享商業模式，分享Gogoro改變國內騎士使用型態，為減碳的貢獻成果。（編輯：林沂鋒）1081016