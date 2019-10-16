聚焦偏光膜廣色域材料 華宏9月營收近3年新高

（中央社記者潘智義台北16日電）面板背光模組用光學材料製造商華宏新技今天公布 9月自結合併營收新台幣9.19億元，創近3年新高，累計1至9月合併營收71.96億元，較去年同期成長26%。

華宏新技表示，近期華宏在積極調整營運策略，逐漸回復成長動能，近年來布局偏光膜、複合膜及廣色域材料等新產品，效益在今年逐漸顯現。

華宏說，長期供應兩岸面板產業相關光學材料，近期成功切入韓系客戶供應鏈，訂單貢獻度也有所提升。全球布局除考量客戶需求也配合政府政策，以台灣為根據地，西進中國、南向東南亞，以及日後的印度，皆為布局重點。

另外，華宏擴大現有產品的應用層面，除原有電視、筆電及工業用機種材料需求增加外，高解析度廣色域液晶顯示器（Monitor）、電競及中小尺寸車載顯示器等相關面板材料陸續獲得客戶採用。

目前光電材料占華宏整體營收比重約85%，機能材料及其他產品占15%。複合材料應用領域包含車燈、網通設備、家電及民生工業產品等，其中複合材料業績保持穩定小增，熱固樹脂（DAP）材料今年底新增一條產線後，台灣及中國大陸合計將有11條產線。（編輯：黃國倫）1081016