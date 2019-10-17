裕隆城變更設計只先蓋商場 住宅區工程喊停

（中央社記者韓婷婷台北17日電）裕隆汽車今天董事會通過裕隆城開發案大轉彎，由於保守看待住宅市場，決定住宅區暫停申報開工，商業區則變更原設計造型，新造型改為只先興建商場，預計2023年初開幕。

裕隆集團今年以來進行一連串的重大改革，繼華創廠辦合一、集團人事案後，研議多時終於在2017年啟動工程的新店裕隆城開發案大轉彎，今天傍晚公告裕隆城開發策略最新變更內容。

裕隆表示，商業區變更原設計造型，新造型改為只先興建商場，維持與誠品及威秀的合作。住宅區則暫停申報開工，將依市場狀況重新規劃設計。

裕隆表示，基於整體市場性及周邊房市、餘屋及景氣考量，保守看待住宅市場，現階段先以商場為主，原本規劃設計的住宅區先暫停。至於商場的樓層、樓地板面積等細節則後續會再進行整體規劃。

基地總面積超過1.4萬坪的裕隆城，是裕隆集團新店總部正對面的資產活化開發案，原本規劃為商業區及住宅區兩大區塊，外界原本對裕隆城的資產活化效應寄予厚望，如今開發案大轉彎，僅保留小區塊的商場。

商業區已於2017年第2季動工，目前連續壁工程及基樁工程已完工。原本規劃樓地板面積約6萬6000坪，樓層規劃B5至40樓，B1至7樓為商場，B2至B5為停車場，8至40樓為住宅，預計2020年第3季公開銷售，2023年取得執照。今天最新變更設計，只先興建商場。

原本規劃住宅區案，樓地板面積約4萬6000坪，樓層規劃B5至46樓，住宅區B1至B5為停車場，1至46樓為住宅，預計2019年下半年取得建築執照。今天最新變更策略是暫停申報開工，未來依市場狀況再重新規劃設計。（編輯：黃國倫）1081017