蔡明介：鞏固市占 強化布局AI與5G

（中央社記者潘羿菁新竹19日電）聯發科今天舉行員工運動會，董事長蔡明介強調，聯發科名列全球第15大半導體公司，以Fabless IC設計公司來說，排名亞洲第一，未來不僅要鞏固市占率，更要積極拓展5G、AI等新應用領域。

聯發科今年成立22週年，今天舉行員工運動會，員工與眷屬參加人數達2萬5000人，破歷史紀錄。今年也邀請台灣巨砲陳金鋒點燃聖火，蔡明介則是率領主管與同仁領跑400公尺。

蔡明介指出，聯發科每年都會舉辦家庭日或運動會，邀請同仁及家屬共同參與；這是家人團聚的時刻，也要藉著這個機會向長期在背後支持同仁的眷屬說聲「謝謝」，因為他們的付出，支持聯發科一路走來，持續成長。

他進一步說，員工是公司最重要的資產，也是聯發科不斷往前的重要動能。提供同仁安全的環境、具有挑戰性的工作，讓同仁與公司一同成長，是極為重要的承諾。而日前公布的全球半導體企業排名，聯發科名列全球第15大，以Fabless（無晶圓） IC設計公司來說，更是亞洲排名第一，這是對公司的肯定。

展望未來，不論是在行動通訊或智慧裝置領域，除了鞏固現有產品的市占率，更會積極拓展如5G、AI（人工智慧）等相關技術的應用，挑戰下一個巔峰。

蔡明介先前在股東會提過，本季會有5G系統單晶片樣品出爐，最快在明年第3季量產，公司對5G系統單晶片發展相當有把握，勢必能成為領先群之一。

另外，聯發科財務長顧大為也在上個月無線通訊研發大樓啟用時提到，聯發科5G晶片已經在第3季送樣，估計最快明年首季客戶產品將上市，預測明年度中國5G手機至少有1億支規模，市場看法正向樂觀。（編輯：鄭雪文）1081019