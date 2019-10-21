台水招募180名新血 月薪逾27K

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）國營事業面臨退休潮，台糖、台電、中油及台水將在11月招考1219名新血，最高起薪上看3.9萬元外，台水也預計在明年3月舉行評價職位人員甄試，將招募180人，錄取者試用期滿後，月薪可達2萬7840元。

台水為了補充基層人力，即將辦理108年評價職位人員甄試，台水新聞稿指出，預計錄取技術士125人、營運士55人，合計招考180人。

招考類別包括操作59名、裝修36名、化驗1名、工程29名、業務25名、抄表15名、行政14名、地政1名等8類，錄取人員試用期滿將支給月薪新台幣2萬7840元。

台水表示，甄試採分類、分區報考及錄取，甄試共分初試及複試兩階段，初試為筆試，均為選擇題型，考共同科目1科及專業科目2科，初試測驗日期目前暫定於明年3月舉行，相關資訊及甄試簡章近期內將於台灣自來水公司全球資訊網（http://www.water.gov.tw）網頁公告；複試採體能測驗、術科測驗及口試方式進行。

台水說，報名資格不限年齡、性別，歡迎高中（職）以上畢業青年把握機會報考。

除了台水將辦理評價職位人員甄試，經濟部所屬國營事業台糖、台電、台灣中油及台水將在11月24日辦理聯合甄試筆試，共將招募1219名專科以上層級新血，最高起薪上看3萬9000元。

此外，油、電、糖、水等四大國營事業員工，若依盈餘計算的績效獎金最高可領2.4個月，若又經行政院核定年度綜合表現為甲等，可再加2個月考成獎金，也就是說員工最高可領到4.4個月年終。（編輯：林孟汝）1081021