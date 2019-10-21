AirPods及iPad新品即將亮相 供應鏈吸睛

（中央社記者韓婷婷台北21日電）繼iPhone11新手機後，市場預期新AirPods及新iPad可望在10月底發表，隨著新品即將上市，相關供應鏈康控、良維、新普等第4季業績看旺，吸引買盤進駐。

蘋果新一代AirPods外傳將於10月底亮相，市場傳出，新機將取名AirPods Pro，耳機外型將大改款採用入耳式設計，主打音質更佳、內建降噪與防水功能，比舊款AirPods更高階，搶攻歐美聖誕旺季商機，要拉開與其他競爭者距離，穩固真無線藍牙耳機龍頭寶座。

法人看好真無線藍牙耳機（TWS）市場需求快速攀升，其中第3代AirPods第4季推出，可望帶動2019年出貨從2018年的3000萬組成長至5000至5500萬組，2020年出貨量進一步攀升至7000至800萬組。

IPhone、AirPods及NB電池供應商新普在第3季營收攀上歷史新高後，第4季營運也不看淡，包括消費性電池、NB電池及兩輪電動車電池表現都持續暢旺，另外外界高度關注的新產品數據中心備援電池（BBU）也將開始出貨，為2020年非IT領域的成長增添新動能。

精密元件廠康控-KY受惠iPhone新機拉貨，營運從第3季顯著加溫，第4季有新精密元件品項加入量產出貨，從10月開始將見到更顯著的動能。

康控表示，第3季接到客戶要求加開模具，9月新模具到位，新舊機種將全面量產，第4季還有消費性產品新品項加入量產，一度延後的車用精密零件預計在第4季全部認證完成開始貢獻營運；目前訂單能見度已到明年第1季，第4季預期將是全年度高峰，一路旺到明年第1季，按目前產線規畫，明年農曆年將加班趕工才足以因應客戶需求。

良維持續優化產能加上原物料成本優勢挹注第2季財報繳出亮眼成績，法人看好第3季財報表現，第4季延續產業旺季，加上新款iPad推出，TypeC趨勢都為良維帶來動能。（編輯：鄭雪文）1081021