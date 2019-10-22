電信業拚跨界合作 打入超商搶進金融領域

（中央社記者江明晏22日電）電信業積極跨領域合作，亞太電信與全家便利商店打造「智能販賣機」，成首家將智販機導入便利店的電信業者，台灣之星與國泰世華則跨電信金融合作，推辦門號貸款專案。

亞太電信今天宣布，與全家便利商店展開跨領域合作，於全家科技概念2號店進駐智能販賣機，串聯顧客手機與店內機器設備，消費者未來可在全家會員APP下訂、於販賣機取貨，嘗試解決零售業人力不足等問題，成為業界第一個將智販機導入便利商店的電信業者。

智能販賣機提供O2O整合、數據分析等五大智能消費模式，亞太電信為全家合作伙伴之一，於科技概念2號店進駐業界首台穿透式櫥櫃式智能販賣機。

亞太電信盼未來透過更多跨領域的合作，將5G運用在垂直場域，整合軟硬體服務，結合大數據、物聯網、人工智慧，打造智慧零售產業多元的生態鏈。

台灣之星自今年7月宣布電信金融跨界合作，攜手國泰世華銀行開闢創新商業模式「辦門號享優惠貸款」專案。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星為提供消費者辦門號搭配的更多選擇，持續擴張多元範疇合作版圖，今年7月跨界金融領域，攜手國泰世華銀行推出「辦門號享優惠貸款」專案，初期雖僅限指定用戶於網路門市申辦進行小規模試行，仍在3個月內創下佳績。

台灣之星說明，申辦用戶以男性為大宗，占整體逾7成，40歲以下申辦用戶占近5成，北區和南區用戶則分居首次位，占比43%與30%，帶動網路門市月租999元以上資費方案，申辦量月增近15%。

台灣之星並宣布擴大「辦門號享優惠貸款」專案申辦資格與通路，盼在多元領域深耕合作版圖。（編輯：鄭雪文）1081022