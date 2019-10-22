證交所通過惠特科技上市案

（中央社記者潘智義台北22日電）台灣證券交易所有價證券上市審議委員會今天通過惠特科技初次申請股票上市案，主要產品為發光二極體（LED）晶粒點測及分類代工點測機，並生產分選機、雷射精密機械設備。

證交所指出，惠特科技上市案除應依台灣證券交易所「初次申請有價證券上市公開說明書應行記載事項準則」規定揭露相關事項外，並應依公開說明書特別記載事項揭露訊息，待申請公司股票公開銷售完畢，且股權分散符合上市標準後，經證交所董事會同意其股票上市。

證交所指出，惠特科技應針對銷售他公司技術授權產品營收比重逐年增高，說明支付權利金必要性及合理性，合約期滿後對公司業務影響及因應措施。並說明最近3年度及今年度截至最近一季業績變化原因、銷貨集中於單一代理商的緣由。

惠特科技申請上市資本額新台幣6億652.9萬元，產品內銷占11.98%、外銷占88.02%。105年度稅前純益2億8115.8萬元，每股盈餘10.51元。106年度稅前純益3億8957.5萬元，每股盈餘11.42元。107年度稅前純益3億4879.8萬元，每股盈餘5.31元。108年前2季稅前盈餘2億9834.3萬元，每股盈餘3.88元。（編輯：趙蔚蘭）1081022