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地價稅11/1開徵 自用住宅用地稅額平均微降21元

最新更新：2019/10/23 17:38

（中央社記者吳佳蓉台北23日電）2019年地價稅將在11月1日開徵，截止日逢例假日順延至12月2日，全國開徵件數843萬戶，開徵稅額新台幣915億元，僅年增0.41%，其中自用住宅用地每戶平均稅額1712元，比去年小降21元。

財政部賦稅署今天委由台南市政府財政稅務局舉辦2019年地價稅開徵宣導記者會。台南市政府財政稅務局局長陳柏誠表示，統計全國開徵戶數共841萬戶，比去年小增1.37%，開徵稅額則為915億，也僅增加0.41%。

地價稅稅基主要為「申報地價」，而「申報地價」又受到各縣市兩年一次、參考市價評估出的「公告地價」影響。

陳柏誠指出，由於今年不是公告地價調整年，因此開徵稅額僅受民眾使用情形或土地所有權變動情形改變而微幅增加，大多數地主繳納稅額與去年相當；其中可適用優惠稅率千分之2的自用住宅用地，全台約353.8萬戶，稅額約60.58億元，平均每戶要繳1712元，比去年減少21元。

展望明年，陳柏誠認為，目前各縣市都在就影響地價稅稅基的「公告地價」進行評定，預估明年各地公告地價將「有漲有跌」，不過從這兩年房市及經濟狀況來判斷，即使有變化，漲跌幅應該都不大，不會出現像2016年公告地價一次大漲三成的情形出現。

財政部則提醒民眾記得準時繳納地價稅，若逾期忘記申報，在12月4日前繳納，還可免徵滯納金，12月5日後才繳納，則每兩日須加徵1%滯納金，最高可加徵15%，超過30日未繳納，將被強制移送法務部行政執行署執行。

民眾除可透過金融機構臨櫃、約定轉帳、便利商店、信用卡、ATM轉帳、活期存款帳戶轉帳、晶片金融卡網路繳稅等管道繳納外，同樣也可使用台灣Pay、ezPay簡單付、i繳費及8大公股銀行行動網銀等行動支付APP，掃描稅單上QR-code繳納。（編輯：黃國倫）1081023

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