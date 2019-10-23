雙11購物節將至 海關加強查核未實名認證包裹

（中央社記者吳佳蓉台北23日電）雙11購物節將至，為防止不肖業者以冒名方式進口快遞貨物，海關將強查未實名認證包裹，若不想網購商品通關速度受影響，建議民眾下載「EZ WAY 易利委」實名認證APP，即時線上委任報關。

近年雙11購物節期間，快遞貨物進口量屢創新高，財政部關務署表示，為了防止不肖業者以虛構人頭或冒名方式進行快遞貨物通關，藉此進口管制物品，或以「化整為零」方式逃漏稅費，把一大包要繳稅的包裹分裝為多包免稅包裹進口，將加強查緝未實名認證包裹。

關務署官員表示，海外網購貨品寄送到國內，過程必須經過進口通關程序，確認收貨人身分，按規定，快遞報關業者必須向收貨民眾取得紙本委任書、或身分證影本備查，目的除了保全稅捐，更重要是怕包裹內容物涉及防疫、毒品或詐騙時，無法反查到實際收貨人。

關務署官員指出，不過實務上，基於成本過高等理由，業者常未確實執行，或以人頭方式虛報。為了解決快遞貨物收件人身分確認問題，去年開發出「快遞收貨人實名認證APP」，民眾註冊登錄後，快遞包裹通關時，APP將主動通知，民眾可直接以APP一鍵回復確認，簡單辦理報關委任授權。

關務署統計，從APP開放使用至今約有7萬人下載，雖然今年以新增4萬多個下載人次，但對比每年約有300萬人次會跨境購買海外商品，7萬多人的下載量，占比僅2%，呼籲民眾多多使用。

關務署表示，此次雙11購物節期間，將針對未實名認證包裹加強查緝，確認快遞報關業者是否確實有取得收貨人紙本委任書或身分證影本備查；民眾若不想因此影響快遞商品通關速度，建議下載使用「快遞收貨人實名認證APP」，防止遭到冒名通關，也可協助減少虛報不法行為。（編輯：張均懋）1081023