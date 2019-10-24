訊芯-KY大漲創波段高點 今年業績次高可期

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY股價盤中急拉，最高來到167元，大漲7%，是去年6月中旬以來波段高點。法人預估，訊芯-KY今年業績有機會站上歷年次高。

法人指出，訊芯-KY切入量產100G和400G光收發模組系統級封裝（SiP），打進5G相關功率放大器（PA）和毫米波（mmWave）天線等系統級封裝供應鏈。訊芯-KY也切入美系晶片大廠和通訊設備廠相關系統級封裝供應鏈。

展望今年業績，法人預估，訊芯-KY有機會超過新台幣56億元，上看57億元，可望站上歷年次高。

訊芯-KY日前公告擬在越南北江省（Bac Giang）新設越南子公司ShunSin Technology，設立資本額3100萬美元。越南子公司主要生產及銷售光纖收發模組。除了北江省的ShunSin Technology外，也規劃在河內設立ShunSin Technology。

同是鴻海集團旗下的鴻騰六零八八精密科技，去年10月公告轉投資約新台幣40億元，取得越南New Wing Interconnect Technology股權。鴻騰六零八八精密科技在越南北江省也設有生產基地。

市場人士評估，訊芯-KY在越南北江省布局，主要與鴻騰密切合作，就近深耕光收發模組系統級封裝業務。（編輯：楊玫寧）1081024