台股高檔續攻 盤中指數續創新高

（中央社記者江明晏台北24日電）台股今天開高震盪，雖然台積電、鴻海、大立光等權值股熄火，指數仍小漲，繼22日收盤突破11270點創逾29年新高之後，今天盤中高點上攻至11285.64點，再創新高。

美國企業公布的財報多空雜陳，華爾街股市小漲作收，波音和開拓重工股價都不受財報利空消息影響上揚，半導體類股則受德州儀器大跌拖累走弱。至11時10分，台股加權指數來到11264.03點，上漲24.36點，成交值來到新台幣809.92億元。盤中一度來到11285.64點，指數再創新高。

觀察權值股走勢，蘋概三王腳軟，晶圓代工廠台積電今天股價疲軟，下跌0.5元，至292.5元，鴻海下跌約0.25%，至80.3元，股王大立光股價平盤遊走。

手機晶片廠聯發科明年營運看俏，法人預期，除成長型產品持續成長，加上受惠5G換機潮，聯發科明年營收，可望挑戰歷史新高紀錄，聯發科今天股價上漲逾2%，至379.5元。

投顧指出，目前指數在技術上維持中長期多頭格局態勢不變，資金持續湧入下，短期仍有創高的可能，近期高點有機會先挑戰11400點。（編輯：楊凱翔）1081024