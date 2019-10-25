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南韓棄享WTO開發中國家優惠 經濟部：對台有利

最新更新：2019/10/25 15:47

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）南韓政府今天宣布，南韓未來在WTO談判中，不再要求享有開發中國家特殊待遇。經濟部表示，南韓此舉讓市場更自由化，對台灣等貿易為導向國家是有利的。

南韓政府今天表示，南韓政府決定未來在世界貿易組織（WTO）談判中，不再要求享有「開發中國家」的特殊優惠待遇。南韓也強調，並不是放棄開發中國家地位，而是在未來的談判中不會要求任何特殊待遇。

經濟部長沈榮津出席「台灣未來能源研討會」，會前受訪時表示，台灣去年已向WTO宣示，未來在WTO的談判不再要求開發中國家待遇。南韓今天宣布不再要求享有開發中國家待遇，讓市場更加自由化。

他說，「南韓未來也將適用更高標準，大家都是用一樣標準，市場更開放，對貿易為導向的國家、像是對台灣就是有利的」。

經濟部官員接受中央社記者採訪時說，開發中國家若在進行WTO談判時，提出特殊要求，會影響談判進展。若南韓等較先進的國家不再要求享有「開發中國家」的特殊優惠待遇，有助談判進展，是好的發展。

官員說，由於南韓是承諾「未來」談判不再要求特殊待遇，尚無法得知未來談判項目，現在無法評估實際效益。不過，經濟部樂觀看待此事。

此外，美國副總統彭斯今天發表演說，多次提及台灣，並表示與台灣、香港站在一起。

沈榮津回應，美國國務院、商務部、農業部近期主動發函美國500大企業，邀請美企與台企交流。雙方透過交流將加深了解彼此，進而促進合作，共同創造雙贏，「這是很好的現象」。

在場媒體問及，台美雙邊貿易協定是否有進展。沈榮津說，「我們努力中。」（編輯：林孟汝）1081025

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