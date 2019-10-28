張忠謀將參加運動會 台積電ADR先創新高

（中央社記者張建中新竹28日電）台積電今年營運可望續創歷史新高，創辦人張忠謀將偕同夫人張淑芬出席運動會。台積電ADR上週五收在51.13美元，創歷史新高，折台股312.85元，今天股價開盤漲新台幣1.5元。

台積電今年度運動會將於11月2日登場，董事長劉德音是否依往例對員工發出獎金，為市場關注焦點。張忠謀退休後將首度回到台積電參加運動會，更是備受矚目。

張忠謀去年6月在台積電股東常會後退休，劉德音親自邀請參加運動會，只是張忠謀因員工們在惜別會上給予的熱情感受還沒有消退，決定不參加去年運動會，不過，台積電繼續有好的表現，今年一定會參加。

台積電今年受惠7奈米製程高度成長，下半年業績可望逐季創歷史新高，全年營收也將刷新歷史新高紀錄，張忠謀也將兌現承諾，參加運動會，再次感受台積電員工們的熱情與高昂士氣。

因應5G動能超乎預期強勁，台積電決定擴大7奈米與5奈米投資，今年資本支出將達140億至150億美元規模，將創史上新高紀錄，明年資本支出也將維持與今年相當高檔水準。法人看好，台積電晶圓代工龍頭地位將隨著更加穩固。

台積電美國存託憑證（ADR）上週五走勢強勁，收在51.13美元，漲0.18美元，漲幅0.35%，續創歷史新高，折台股312.85元；台積電今天股價也有不錯表現，開盤跳空達新台幣295元，漲1.5元，漲幅0.51%，逼近歷史最高價298元，市值達7.64兆元。（編輯：鄭雪文）1081028