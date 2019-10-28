中菲行啟動組織變革 成立經營委員會

（中央社記者潘羿菁台北28日電）中菲行今天董事會通組織變革案，將成立「經營委員會」，作為制定公司經營發展方向的單位；同時，現任執行長林天送將退休，即日起由總裁邱鈞榮擔任經理人。

中菲行國際物流股份有限公司董事會決議通過組織變革的方案，以「組織變革，專業分工，團隊領導，智慧運用」為中心，設立了經營委員會（Executive Management Board ），由位於新加坡的施振昇擔任經營執委長，另有邱鈞榮、合同物流總監錢文莉、得美行總裁高忠儀及位於洛杉磯的中菲行美國總裁劉益中，以團隊領導的方式負責公司的經營與發展。

中菲行表示，組織變革、專業分工、團隊領導與智慧運用為公司破壞式創新的精神，透過經營委員會成員在哪裡、總公司就在哪裡，以面向物聯網時代的挑戰。

同時，董事會也通過執行長林天送退休案，將由總裁邱鈞榮擔任經理人。另外，公司也設立合同物流發展部，並將資訊部門提升為商業智慧科技部，以支援公司三個事業群（空運、海運與合同物流）的業務發展。

中菲行強調，在物聯網時代，公司增值訊息系統Web3.0雲端物流平台，不止整合內部及上下游供應鏈管理，對外更提供數位化訊息流的整合；隨著行動技術、人工智慧、半自動化、大數據分析與物聯網的快速優化，公司持續運用相關科技，建置多元App，強化無遠弗屆的行銷能力及優質服務。（編輯：鄭雪文）1081028