雙11物流恐塞車 富邦媒坦言有壓力

（中央社記者吳家豪台北31日電）零售業年度最大盛事雙11即將到來，電商業者富邦媒今天表示，雙11物流一定有非常大的壓力，出貨速度可能受影響，富邦媒已提前備貨因應，甚至為此缺工100到200人。

Yahoo奇摩旗下電商3大平台昨天宣布，10月正式啟用與在地團隊合作研發建置的全新自動化物流中心，是台灣首座導入AI（人工智慧）高密度動態儲揀決策技術的物流中心，不僅出庫時間大幅減少60%，在活動高峰期將有效提升10倍產能，拚助攻Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城今年雙11業績翻倍。

富邦媒今天宣布雙11購物節活動將於11月1日起跑，目前momo共有20座倉儲設施，將以大數據分析達到分散貨源、提升輸送與運能。今年momo也整合集團資源，與電信商台灣大哥大合作門市取貨服務，預期今年雙11將挑戰累積造訪人次翻倍、訂單數翻倍與業績翻倍。

富邦媒總經理谷元宏表示，雙11物流一定有非常大的壓力，富邦媒已提前準備，增加倉儲容量，並陸續完成進貨，接下來最大的挑戰是出貨，雖然做了萬全的準備，但出貨速度可能還是會受影響，預期雙11檔期的到貨時間可能比平常更久一點，希望影響能最小化。

富邦媒董事長林啟峰指出，當電商公司把所有的貨都送到北區倉儲，很容易把物流轉運倉塞爆，今年富邦媒透過數據運算，推測商品在北部和中南部可能銷售的總量，從10月底開始把雙11相關商品預先備貨到各地倉儲，例如衛生紙等占用較大運送材積的商品。

林啟峰說，包貨和出貨不能等到雙11才做，現在已開始準備，甚至出現缺工，目前富邦媒相關人力缺口約100到200人，等到接近雙11可能會缺更多人。

談到雙11業績目標，谷元宏指出，今年momo平日業績較去年成長約20%到30%，以此推算，根據去年momo雙11當日業績約新台幣12億元，今年雙11當日業績翻倍目標應該可以達成。

媒體詢問，去年momo在雙11期間發生網站當機，今年將如何因應；谷元宏表示，「從哪裡跌倒就要從哪裡站起來」，去年雙11後就展開一系列資訊及網路設備升級，包含核心系統與網路系統兩次大幅升級，有信心今年應該會順利。

媒體詢問淘寶台灣來台搶市，谷元宏說，淘寶台灣才剛開台，影響程度現在還看不出來；從市場競爭面來看，淘寶營運模式比較屬於B2B2C（企業對企業對消費者）模式，與富邦媒經營模式有一定程度的區隔。（編輯：蘇志宗）1081031

電商業者momo富邦媒31日宣布雙11購物節系列活動將起跑，富邦媒總經理谷元宏坦言，雙11物流一定有非常大的壓力，富邦媒已提前準備，但出貨速度可能還是會受影響。中央社記者吳家豪攝 108年10月31日