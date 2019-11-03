5G靠小型基地台加速傳輸 網通產業商機大

（中央社記者潘智義台北3日電）明年將邁入5G行動通訊元年，業者指出，5G傳輸速度快，但只能短距傳輸，需透過小型基地台連通，才能長距傳輸，而數個小型基地台依賴共用的小型數據中心分配資訊流向及流量。

產業界人士表示，第5代行動通訊（5G）首先帶動基地台，及上游零組件市場需求，接著促成路由器的商機。

業界評估，5G傳輸需要依賴大量的小型基地台，為節省傳輸內容回到核心網路，再透過漫長的路徑傳到各個手機使用者的時間、網路資源，必須為各區域的許多小型基地台設置共用的小型數據中心，因小型數據中心設在連接兩個區域的邊際位置，透過「邊際運算」判讀，做出最適當的選擇，讓訊息能以最快方式傳到目的地，而路由器則是將網路訊息分配到合適的區域，管控訊息流向、流量。

也就是說，近距離的兩個區域傳輸5G訊息，透過小型基地台連通，經區域的小型數據中心判讀，不必回傳到中華電信的核心網路，再經複雜的路徑傳輸至目的地，而是直接就近傳輸到目的地。

例如從內湖撥打手機，傳輸到緊鄰的南港，或從士林打到緊鄰的北投，經小型數據中心判讀，只要是緊鄰的兩個區域，5G行動通訊內容即直接傳到使用者的手機，不需輾轉傳輸到中華電信的核心網路，再傳到使用者的手機。

不過，若是從台北的內湖傳輸到較遠的台中時，資訊內容在內湖的許多小型基地台傳輸過程，透過位在小型基地台邊際位置的小型數據中心判讀，也就是透過「邊際運算」判讀，找到最經濟的路線，經路由器分配到上一層的中心，再傳輸到較遠的台中。

因此，除非傳輸距離真的較遠，內容具有複雜度，才有必要傳到中華電信的核心網路，經核心運算分配到目的地。

業者說，5G行動通訊透過小型基地台的連通，與小型數據中心的邊際運算判讀，既可遠距傳輸，也可做出正確選擇，找到合適的傳輸方向、傳輸量，降低網路負載，避免造成網路塞車，更可節省傳輸時間、降低電力耗能。

因此，5G行動通訊基地台、上游零組件相關族群，及邊際運算產業都有商機。從股價看網通族群今年來表現，智邦自去年底最後一個交易日12月28日的98.6元，來到今年11月1日的174.5元，上漲76.97%。同一期間，中磊自64.2元來到79元，上漲23.05%。明泰也自16.55元來到22.2元，上漲34.13%。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，今年台股資金集中在5G概念股輪動，從半導體到印刷電路板、網通股都有機會，因股價續航力不夠，常漲一段後就休息，但也不會大跌，呈現族群內個股輪動格局。不過，整體而言，既然5G行動通訊是確定的方向，相關產業也可望跟著受惠。

群益投顧分析師廖健佑指出，5G帶動基地台族群上漲，上游的零組件原料股也跟著帶來商機，網通股則以400G交換器業者較看好，股價較有「漲相」，華為供應鏈股價表現尤其明顯；因5G行動通訊勢在必行，也可望帶動基地台、網通相關產業表現。（編輯：楊凱翔）1081103