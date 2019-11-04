央行主辦SEACEN場外監控課程 助維繫金融穩定

中央銀行於11月3日至8日主辦由「東南亞國家中央銀行聯合會」（SEACEN）研究訓練中心規劃的「場外監控課程」。中央社記者潘姿羽攝 108年11月4日

（中央社記者潘姿羽台北4日電）中央銀行今天主辦「SEACEN場外監控課程」開幕典禮，中央銀行副總裁陳南光表示，國際經濟局勢變化快速，要維繫金融穩定，挑戰要比過去來得多，因此應適時運用新技術去面對。

中央銀行於11月3日至8日主辦由「東南亞國家中央銀行聯合會」（SEACEN）研究訓練中心規劃的「場外監控課程」（SEACEN Course on Off-site Monitoring）；課程內容主要包括場外監控系統及監理科技，金融預警系統的建置與運用，以及監理人員與外部稽核人員的關係等相關議題。

「場外監控（Off-site Monitoring）」意思是監理機關利用金融機構實地檢查資訊及申報資料，定期評估其經營現況及績效，以利監理機關提早注意並督促銀行及時改善的制度。

陳南光會後受訪時表示，金融監理機關會隔一段時間去做檢查，也因此，同個銀行被檢查的時間間隔容易拉長，場外監控則是有資料進來、隨時可以看到，有助於監理機關盡早發現問題；現在也持續發展新的技術，可以更即時蒐集、分析資料，以達金融穩定的目的。

陳南光表示，金融風暴過後，國際清算銀行（BIS）等機構都有針對金融機構涉及風險推出新措施，不過，現階段低利率、低通膨、低成長的情況同時存在，現在面對的問題已經和過去不一樣，因此維繫金融穩定，也必須不斷進步，透過新的技術去面對。

這次課程邀請紐西蘭及馬來西亞中央銀行、加拿大金融顧問公司及SEACEN研訓中心等專家擔任講座，參加學員共計38人，分別來自柬埔寨、香港、印尼、南韓、寮國、馬來西亞、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、尼泊爾、斯里蘭卡、泰國、越南及中華民國等13個國家或地區的中央銀行及存款保險公司金融監理人員。

央行表示，藉由這次課程，學員將學習如何將場外監控融入以風險為基礎的監理架構，確認場外監控的工具及系統，以及瞭解外部稽核人員評估銀行財務報告正確性與內部控制的角色及職責，並透過監理實務模擬訓練，達到提升監理效能的效果。（編輯：郭萍英）1081104