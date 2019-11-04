市售筆電抽檢 20件受測品6件不合格

經濟部標準檢驗局抽檢20件市售筆記型電腦，發現6件在外觀比對或標示上不合規定，其中LG的gram筆記型電腦與ASUS筆電鍵盤與原證書登錄商品外觀照片比對不符。（標檢局提供）中央社記者廖禹揚傳真 108年11月4日

（中央社記者廖禹揚台北4日電）標檢局抽檢20件市售筆記型電腦，發現6件在外觀比對或標示上不合規定，其中LG及ASUS受抽檢商品的筆電鍵盤與登錄外觀照片不符，若限期未改正，將遭廢止該型式商品驗證登錄。

經濟部標準檢驗局上半年針對市售筆記型電腦加強市場檢查，從國內各大賣場、網路拍賣及零售商等販售通路隨機購樣10種品牌共計20件樣品進行檢測，發現2件「外觀比對」項目不符合，「標示查核」項目則有4件不合格。

標檢局表示，20件抽檢樣品在品質檢測的「傳導干擾試驗」與「輻射干擾試驗」全數符合規定。但在「外觀比對」項目上LG的gram筆記型電腦與ASUS筆電因鍵盤部分與原證書所登錄商品外觀照片比對不符，廠商應申請而未申請核准。

標示查核部分，則有4件在「RoHS含有標示」上不符合規定，其中hp、Lenovo、華為受抽檢商品的中文使用手冊上RoHS含有標示內容，經比對與原證書登錄技術文件不符，廠商應申請而未申請核備，微星受抽檢商品則是商品網頁公布的RoHS無對應型號資訊。

標檢局表示，已要求「外觀比對」不符合規定業者限期申請核准改正，屆期未改正者將廢止該型式商品驗證登錄。「標示查核」不符合規定者也限期改正，屆期未改正者將處以罰鍰，並廢止該型式商品驗證登錄。

標檢局提醒，消費者選購筆電時應購買貼有「商品檢驗標識」及清楚標示廠商名稱、地址及型號等資訊的產品，並按照說明書使用，若有故障現象發生，應送至廠商指定維修站維修，切勿自行更換零件或拆解修理，若消費者拆解原廠產品將導致產品安全風險或喪失保固。（編輯：趙蔚蘭）1081104