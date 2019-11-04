群電第3季營收獲利創高 全年獲利挑戰新高

（中央社記者張良知台北4日電）群光電能受惠雲端、PC及消費性產品出貨暢旺，第3季繳出營收、獲利創新高成績，單季EPS1.75元，年成長105.9%，單季獲利賺贏上半年總和，全年獲利挑戰新高。

群光電能總經理曾國華表示，第4季開始電源產業逐漸步入淡季，再加上Intel CPU缺貨問題干擾，整體電源產業難免呈現季節性效應，不過，相較去年仍有機會維持穩定成長。

展望明年，曾國華表示，持續成長目標不變。看準5G商機，群電下個瞄準目標是伺服器，差異化關鍵在於變壓器，布局成效可望在明年顯現，明年營收占比可望拉高到10%。

群電今天舉行法人說明會，公布季報，第3季合併營業額新台幣99.94億元，較去年同期成長11.1%。合併毛利17.76億元，年成長28.2%，合併營業淨利8.50億元，年增42.7%。稅後淨利6.68億元，年增107.8%；每股稅後純益1.75元，年成長105.9%，單季獲利賺贏上半年總和。

累計前3季合併營業額255.32億元，年增11.4%，合併毛利與營業淨利分別為41.48億元和16.77億元，年成長分別為29.5%和77.0%。稅後淨利13.32億元，年成長76.4%，每股稅後純益累計3.49元，年增75.4%。

曾國華表示，第3季在旺季效應帶動下，3大產品線（PC相關、雲端智能、及消費性電子電源產品）營收均呈現雙位數年成長，再加上群光電能致力於產品組合及成本結構優化，驅動公司在本季寫下毛利率、營業淨利率以及淨利率「三率三升」的好成績。（編輯：楊玫寧）1081104