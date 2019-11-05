電子股火力不減 指數一度站上11600點

（中央社記者韓婷婷台北5日電）美股創下歷史新高，帶動亞股持續4日漲勢，台股三王價量齊揚推動多頭火力不減，一度站上11600點，台積電續創新高，鴻海盤中一度站上90元大關，大立光也創波段新高。

截至11時，加權股價指數上漲39.27點、為11596.12點，成交值新台幣873億元，台股最大權重股台積電挾ADR大漲2.6%氣勢，盤中再創歷史新高價309.5元，鴻海早盤也直衝90元大關，連續3個交易日上漲，股王大立光則是創下近6個月新高價4680元。

分析師表示，外資自9月初台股落底之後轉賣為買，至今買超金額超過2200億元，成為台股自10340點漲至11623點波段漲幅以來主要推手，台股2個多月來雖上漲逾千點，價量關係尚在多頭架構，成交值也未出現失控跡象，短線縱有技術性拉回可能，但要尖頭反轉機率不高。

分析師指出，外資是本波台股上漲的最大買盤，不但在現貨市場大幅買超，在台指期淨多單部位也逼近6.2萬口，態度偏多不變，多方短線需注意技術面有乖離過大跡象，5日線11459點將是多頭支撐所在。

法人則指出，在蘋果（Apple）手機熱賣下，蘋概股仍是資金簇擁對象，Air Pod Pro上市的銷售狀況則可望引爆後續買盤跟進，可注意相關概念股10月營收是否開始受惠；此外，上市櫃公司第3季財報陸續公布中，獲利亮眼的公司也可望有表現空間。（編輯：張均懋）1081105