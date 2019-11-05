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宏碁攜手諾華攻智慧醫療 拚輸出海外市場

最新更新：2019/11/05 19:01
電腦品牌廠宏碁與台灣諾華藥廠5日簽訂合作備忘錄，宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮說，這次與諾華合作，希望落實宏碁的人工智慧（AI）對不同科別的應用。中央社記者吳家豪攝 108年11月5日
電腦品牌廠宏碁與台灣諾華藥廠5日簽訂合作備忘錄，宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮說，這次與諾華合作，希望落實宏碁的人工智慧（AI）對不同科別的應用。中央社記者吳家豪攝 108年11月5日

（中央社記者吳家豪台北5日電）電腦品牌廠宏碁今天與台灣諾華藥廠簽訂合作備忘錄，將以宏碁人工智慧（AI）技術協助辨認黃斑部退化等疾病；宏碁預計明年初取得國內藥證，未來有望輸出歐美海外市場。

宏碁與諾華今天舉行策略結盟記者會宣布，此次合作主要運用宏碁的AI技術與資通訊產業經驗，結合台灣諾華在醫藥產業對疾病及治療的知識、臨床試驗及查驗登記的經驗，共同打造台灣智慧醫療生態系。

宏碁與諾華初期將鎖定的合作疾病領域為黃斑部退化、糖尿病視網膜病變及心血管疾病等，能使醫護人員以AI技術更有效率的在早期辨認出疾病，有助病患及早治療。

宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮在記者會表示，今年初他提出「新微笑曲線」，未來要創造新的價值，一定要跨產業，從客戶體驗到病人的醫療照顧，把不同產業的知識整合在一起，大家合作創造新價值。

施振榮說，宏碁多年來在人工智慧與台灣很多醫院合作，有了初步成果，這次與諾華合作，希望落實宏碁的人工智慧對不同科別的應用。他也笑稱，宏碁的角色永遠排第一棒，「比較不怕死」，無論成功或失敗，都能讓大家當成參考。

宏碁技術長張瑞川指出，與諾華大約從一年前開始合作，諾華有很多專業團隊幫助宏碁取得藥證，宏碁已針對黃斑部病變向衛福部食品藥物管理署申請藥證，預計最快明年初取得，到時候醫院可以向宏碁採購相關軟體，未來可能由宏碁子公司智醫作為對外的代表公司。

張瑞川透露，宏碁的智慧醫療解決方案還可應用在超音波、心血管疾病偵測等領域，目前先以台灣作為第一站，未來有機會輸出到美國、歐盟等海外市場。（編輯：鄭雪文）1081105

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