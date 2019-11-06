豐祥-KY休閒車和重機零配件 明年下半年出貨看佳

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）機車機構零配件廠豐祥-KY明年下半年休閒車和重機零配件出貨可望明顯增加，法人估明年新產品集中下半年生產。

展望今年第4季營運，本土法人報告指出，越南機車市場需求趨緩，主要客戶之一因應全球經濟放緩態度轉趨保守，預估第4季業績可能季減2%到3%、較去年同期減少約3%，去年同期因客戶展望2019年需求提升拉貨，使得基期相對較高。

觀察今年營運表現，法人預估，豐祥-KY今年業績可望較去年成長13%到15%左右，預估可超過新台幣52億元，有機會創歷史新高，毛利率受惠較高毛利的休閒車輛零配件出貨比重提升，預估毛利率有機會逼近18%，今年獲利看增2成，每股純益可逼近9.5元，獲利創高可期。

展望明年，法人預期上半年業績動能相對持穩，第2季有機會重返成長軌道，預估明年第2季業績可望季增7%到9%區間，下半年營運動能看佳。

法人預估，明年上市的新產品生產高峰可望落在下半年，預估下半年業績有機會大幅年增，休閒車和重機出貨可望集中在下半年。

豐祥-KY今年第3季稅後淨利新台幣1.46億元，較去年同期1.44億元微增，第3季每股稅後純益2.23元，較去年同期EPS 2.2元略佳。

累計今年前3季豐祥-KY合併營收39.62億元，較去年同期32.94億元成長20.2%，前3季合併毛利率17.9%，較去年同期17.86%微增，前3季合併營業利益5.08億元，合併營益率12.83%，較去年同期12.27%微增。前3季稅後淨利4.6億元，較去年同期3.81億元成長20.67%，前3季每股稅後純益7元，優於去年同期EPS 5.8元。

豐祥-KY是越南主要機車機構零組件供應商之一，也切入醫療器材零件和休閒車輛零件代工，從產品業績比重來看，機車機構零組件占比約6成多，休閒車輛零配件占比約15%到19%，醫療器材零件占比約1成多。

豐祥-KY汽機車零組件客戶包括HONDA、TOYOTA、YAMAHA、SUZUKI、Sym、Piaggio、Ford等大廠；休閒車輛客戶包括Polaris、Ducati、Arctic Cat等；醫療輔具主要客戶主要包括法國Dupont Medical、北美Invacare與日本France Bed等大廠。（編輯：趙蔚蘭）1081106