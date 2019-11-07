東陽10月AM業績創同期次高 第4季獲利看季增

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）汽車零配件大廠東陽自結10月合併營收新台幣18.07億元，是3個月來高點，其中AM業績創同期次高。法人預估東陽第4季可受惠北美旺季鋪貨力道，第4季獲利可望季增。

東陽自結10月合併營收18.07億元，較9月16.7億元成長8.18%，比去年同期18.48億元微減2.19%。東陽10月營收仍來到3個月高點。

在售後維修市場（AM）部分，東陽AM事業10月自結營收12.95億元，較去年同期成長8%，創同期次高。今年前10月自結累計營收129.52億元，較去年同期成長5%。

東陽指出，時序進入旺季，東陽備貨提供產品，因應客戶一次購足的需求。

在原廠委託製造（OEM）部分，東陽OEM事業10月自結營收5.12億元，前10月份自結累計營收46.25億元。

累計今年前10月東陽自結合併營收175.77億元，較去年同期192.94億元減少8.9%。

展望第4季營運表現，法人分析，北美旺季鋪貨力道看增，東陽在AM版圖持續擴大，北美AM件占比逐漸提升。目前在北美市場，法人指出東陽獨模汽車零件占比約2成到3成。

法人預估，東陽第4季業績有機會超過新台幣55億元，季增6%到7%之間，第4季獲利可較第3季增加，有機會來到6個季度來次高。

展望今年業績，法人預估，東陽今年毛利率可望提升到25%區間，受惠AM占比提升，較去年22.87%成長，今年稅後獲利有機會超過新台幣19.5億元，較去年成長低個位數百分點，今年每股純益有機會超過3.3元。（編輯：張均懋）1081107