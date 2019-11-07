智伸科第4季汽車醫療事業看旺 今年獲利拚新高

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）汽車動力與安全零組件廠智伸科第4季汽油高壓泵浦新品訂單持續量產，產能利用率維持高檔，高階醫材零組件出貨暢旺，法人估智伸科今年業績獲利可創新高。

展望第4季，法人預期智伸科在汽車和醫療雙事業體可望受惠旺季效應，其中汽油高壓泵浦新品訂單第3季起加入量產，貢獻產能利用率持續保持在高檔水準；此外，旗下微創手術器械、外科手術器械等高階醫材零組件出貨暢旺。

智伸科主要客戶去年起分別針對汽車缸內直噴引擎（GDI）系統關鍵零組件新品汽油高壓泵浦本體，陸續通過認證並逐步加入量產，拉升動力系統占整體營收的比重，也有助智伸科毛利率及獲利表現。

美系外資法人指出，智伸科的缸內直噴引擎系統零件出貨成長，獲得包括Delphi及Continental訂單。

展望今年業績，法人預估智伸科今年業績有機會超過新台幣49億元，可創歷史新高，稅後純益有機會超過6.5億元，每股稅後純益有機會超過8元。

智伸科自結10月合併營收4.5億元，創歷史單月新高，累計今年前10月自結合併營收41.09億元，較去年同期36.46億元成長12.7%。

智伸科10月1日宣布擬併購旭申國際科技100%股權，可望打進電動車大廠特斯拉（Tesla）供應鏈。

智伸科主要汽車類產品包括缸內直噴及汽油高壓泵浦、ABS及ESC制動系統閥體、以及雙離合器（DCT）與CVT等產品，占比各約40%、15%和15%，涵蓋動力及引擎系統、安全系統、傳動系統三大領域。今年上半年汽車類產品占比約74.4%，其中5大客戶包括Continental、BOSCH、Cummins、Delphi及BorgWarner。法人指出，今年Delphi在智伸科的業績可較去年翻倍成長。（編輯：張良知）1081107