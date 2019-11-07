全國電子進軍線上購物 法人樂觀看全年獲利

（中央社記者吳家豪台北7日電）3C通路商全國電子的線上購物今天上線，結合線下門市服務及安裝團隊，搶攻雙11商機，試營運期間單月營收超過千萬元。法人認為，今年整體營收恐難成長兩位數百分比，但樂觀看待獲利。

全國電子總經理林政勳在記者會表示，全國電子在線上購物起步較慢，每隔幾年都會聽到全國電子布局線上購物的消息，但始終「只聞樓梯響」。在新零售時代，消費者注重的不只是價格，期待更好的購物體驗。

他也強調，全國電子40幾年來一直是感動人心的品牌，希望把這樣的品牌精神從實體延伸到網路上。全國電子線上購物擁有超過1000人的專業安裝團隊，當消費者在線上購買家電後，實體門市人員會親自聯繫購買人，確認商品尺寸、安裝運送細節等，看好全國電子在大型家電市場的競爭力。線上購物今年8月開始試營運，第一個月業績已超過1000萬元。

林政勳說，全國電子過去幾年提出雙品牌策略，打造二代店Digital City，包括貨架陳列、賣場氛圍都重新設計，未來希望把全台300多家全國電子門市全面升級為二代店。目前全台已有11間Digital City門市，預計今年底將達13間，明年往20間目標邁進。

全國電子委託良興電子進行線上購物的系統開發與金物流服務，目前已有上萬種商品，將從11月8日至12日推出線上線下同步的優惠與活動，搶攻雙11商機。

良興電子總經理賴志達指出，全國電子與良興都從雜貨店型態走向連鎖門市和電商，由於台灣3C通路市場非常競爭，應該思考如何共存成立生態系，以異業為師，不把同行當冤家，產業才會有正向發展。

賴志達認為，全國與良興要做的是全通路管理，以前做3C生意，從新產品上市、廠商採購到商品上架要一個月，現在新產品預購速度更快，可在第一時間告訴消費者要開始販售新產品，因此線上可以彌補線下的不足。

全國電子今年前10月營收新台幣150.52億元，較去年同期成長6.28%；從今年7月起已連續4個月營收年增率達兩位數百分比（10%以上），成長動能穩健。

法人表示，全國電子家電銷售主力是冷氣商品，由於今年天氣熱到9月，對冷氣銷售有幫助；進入第4季雖有雙11題材帶動買氣，但電商市場競爭相當大，今年全年營收成長兩位數百分比仍有挑戰，獲利方面則抱持樂觀看法。（編輯：楊玫寧）1081107