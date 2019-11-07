喬福看貿易戰仍有不確定因素 訂單下單速度減緩

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）喬福機械表示，美中貿易戰仍有不確定因素，市場觀望，訂單下單速度減緩，匯率問題也造成匯兌損失，公司持續增加客製化產品開發設計等因應，歐洲市場可望持續成長。

喬福今天下午舉行法人說明會。觀察工具機市場狀況，喬福發言人范裴羢表示，新台幣兌美元匯率回升，造成匯兌損失；美國降息，各市場復甦跡象減緩。不過，汽機車應用需求維持，工業4.0持續發酵，各國投入產業自動化升級。

范裴羢指出，美中貿易戰仍有不確定因素，造成市場需求觀望氣氛濃厚，訂單下單速度減緩。

展望公司未來營運，范裴羢表示，持續增加客製化產品開發設計，積極拓展多元化產品；全面推行設計3D化，提升研發作業效率；落實精實管理等。

喬福自結10月合併營收新台幣5132.3萬元，較去年同期7118.4萬元減少27.9%，累計今年前10月自結合併營收5.62億元，較去年同期4.89億元成長14.97%。

從產品營收比重來看，前3季切削中心機占比約63.2%，電腦車床占比約29.9%，維修收入占比約6.7%。

從市場來看，前3季歐洲市場占比約41%，美洲占比約37%、中國11%、亞洲8%。公司預期歐洲市場可望持續成長，汽車應用出貨持穩。

喬福主要生產基地包括神岡廠和豐原廠，神岡廠生產大型切削中心機等，豐原廠生產電腦車床和小型切削加工中心機等。（編輯：楊玫寧）1081107