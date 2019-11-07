轉帳免煩惱 楊金龍：規劃手機門號跨行轉帳

（中央社記者潘姿羽台北7日電）每次在ATM前轉帳時，都要再三確認帳號，這是現代人共同的困擾，中央銀行總裁楊金龍今天宣布好消息，央行已促請財金公司偕同銀行規劃「手機門號跨行轉帳服務」，藉以強化使用者行動支付體驗。

日常生活中，以銀行帳戶進行轉帳時，常常發生忘了帳號、轉錯帳號、輸入錯帳號的情況，為了避免上述情形，民眾就得再三確認帳號，相當麻煩。

楊金龍今天於財金資訊公司金融資訊系統年會致詞，他特別提到這個狀況，並指出，國外近年陸續推出利用受款人手機號碼等，作為跨行轉帳的識別資訊，央行也已促請財金公司偕同銀行規劃「手機門號跨行轉帳服務」。

換言之，也許不用太久的時間，民眾轉帳時，不用再背一長串的帳號，只要輸入手機號碼，就能輕鬆轉帳。

行動支付普及度愈來愈高、服務愈來愈便利，不過楊金龍認為，想要完善國內行動支付版圖，還需要非銀行支付機構加入QR Code共通標準才算完整。

他說明，目前國內電子支付及票證機構的支付系統屬各自封閉的體系，無法進行跨機構間款項移轉，為了順應國際趨勢，政府已研擬開放這些機構間的資金互轉，將電子支付及票證機構納為財金公司系統的直接參加單位。

楊金龍最後再次強調，希望非銀行支付業者將來能加入「跨機構共用平台」，讓台灣行動支付拼圖更為完整，以深化國內普惠金融服務。（編輯：林孟汝）1081107