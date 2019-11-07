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振樺電前3季營業利益超越去年 憂旺季不旺

最新更新：2019/11/07 18:59

（中央社記者吳家豪台北7日電）工業電腦廠振樺電公布今年前3季財報，營業利益達7.29億元，年增32%，已超越去年全年營業利益，每股盈餘4.96元；受總體經濟及處理器缺貨影響，第4季傳統旺季恐增添變數。

振樺電2019年第3季合併營收新台幣25.64億元，季增5%，年增4%；歸屬於母公司業主淨利1.47億元，每股盈餘（EPS）1.96元。今年前3季合併營收73.03億元，年增2.1%；前3季EPS合計4.96元。

振樺電今年第3季毛利率34.1%，因產品組合因素而略有波動，仍較去年同期增加1.8個百分點；今年前3季合併毛利率為34.3%，年增1.6個百分點。今年第3季營業利益為2.79億元，營業利益率達集團合併以來新高的10.9%。

振樺電表示，有別於去年受惠業外挹注，今年獲利皆源於本業。展望第4季，因總體經濟紛擾持續壟罩，終端客戶對資本支出多為觀望，加上中央處理器（CPU）缺貨影響再起，為第4季傳統拉貨旺季增添變數。

就事業體而言，振樺電IPC（工業電腦）今年前3季持續成長雙位數百分比。受全球政經環境不確定性影響，POS（端點銷售系統）與Kiosk自助服務平台2大產品線仍表現較疲弱；POS通路銷售穩定，但大型專案導入將推遲至明年。

振樺電指出，POS與Kiosk已有新指標性客戶長期專案在手，也完成初期導入測試，但放量速度取決於客戶的資本支出進程。（編輯：林孟汝）1081107

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