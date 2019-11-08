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台灣大財測達標 第3季營利成長率轉正

最新更新：2019/11/08 18:28

（中央社記者江明晏台北8日電）台灣大哥大第3季合併營業利益年成長率轉正，並達成財測目標，看好電商獲利貢獻將持續成長，未來也積極擴展各項業務價值鏈，扮演成長動能。

台灣大哥大今天召開法說會，受惠電信市場趨於穩定，有線電視持穩、momo保持B2C（企業對消費者）市場領先地位，加上有效的成本控管，第3季合併營收新台幣308.3億元，營業利益42.8億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）83億元，稅後淨利為32.5億元，稅後EPS為1.17元，均達成當季財測目標。

累計前3季合併營收903.1億元，營業利益128.3億元，稅後淨利為95.3億元，稅後EPS為3.46元，也達成財測目標。

盤點第3季營運亮點，台灣大表示，iPhone專案機申辦量年增33%，資費999以上搭配家電、3C、手機配家電等綁約案量能年成長118%，物聯網裝置數成長44%，資通訊、雲端、物聯網服務收入年增146%。

台灣大也表示，電子商務獲利貢獻將持續成長，公司致力合縱連橫擴展公司在各項業務價值鏈的附加價值將會是長期成長的重要動能。

momo日前追加資本支出預算6.3億元以購置土地自建南區物流中心，台灣大2019年合併資本支出預算相應調整為71億元。（編輯：楊凱翔）1081108

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