神基慶祝30週年 看好3大應用創造商機

強固型工業電腦廠神基9日舉辦慶祝30週年的家庭日活動，神基董事長黃明漢（右）致詞指出，未來3到5年看好5G、AI（人工智慧）、自駕車應用將創造很多商機。中央社記者吳家豪攝 108年11月9日

（中央社記者吳家豪台北9日電）強固型工業電腦廠神基今天舉辦家庭日，董事長黃明漢看好未來3到5年將有5G、AI、自駕車應用創造很多商機；法人估強固型電腦第4季業績上揚，全年整體業績將力拚兩位數百分比成長。

創立於1989年的神基慶祝成立30週年，今天在南港高工舉辦家庭日活動，員工和眷屬合計約1000人出席，以「擁抱挑戰，開創新局」做為30週年主題，由一級主管點燃聖火為2020年揭開序幕。主辦單位更將活動結合公益，向伊甸烘焙咖啡屋訂製餐盒，與在場員工共享。

近5年神基合併營收逐年穩步攀升，2018年合併營收達新台幣247億元、稅後獲利22億元，創下成立以來獲利最佳表現。

黃明漢致詞表示，今年是神基30歲生日，特別感謝所有員工以及做為員工溫暖後盾的家屬們，公司才能持續挑戰業績和獲利新高。過去10年神基從代工走向國際品牌，從傳統的硬體、零組件廠商走向解決方案廠商，未來幾年5G與AI（人工智慧）將引領產業發展，帶來更多的挑戰與商機。

他強調，神基除了在電子產品維持領先，也在複合材料上居於業界領導地位，市場上的超輕薄筆電幾乎都採用神基的複合材料。在汽車事業群方面，神基在安全帶組裝也是世界第一，但不以此為滿，這兩年不斷精進。

展望未來，黃明漢看好自駕車將為汽車事業群帶來很多生意，5G與AI也會為電子產品與塑膠事業群帶來很多機會。過去神基累積很多實力，希望未來2年能開發出新一代的5G與AI產品，慢慢變成生意。

剛從歐洲出差回來的黃明漢透露，神基旗下新事業體在日本、歐洲、越南等地接獲不同類別客戶的訂單，挹注新動能；既有業務若沒有新類別的訂單，只會有機緩和成長，若景氣不好則頂多維持穩定，需要接獲新訂單才能有突破。

媒體關注今年產業狀況，黃明漢認為整體而言還算不錯，應該會有合理成長。目前幾個競爭對手的狀況都還不錯，都有機會維持成長，但明年景氣還看不太清楚，原因在於美中貿易戰發展仍不明朗。

法人指出，今年第4季神基主要靠強固型電腦拉升整體業績，雖面臨部分零組件缺貨，仍看好第4季強固型電腦業績將優於第3季；推估2019年強固型電腦與複合材料機構件有機會成長兩位數百分比（10%以上），全年神基整體業績將力拚兩位數百分比成長。

根據法人觀察，目前汽車業狀況不太好，今年全球整體汽車產業可能衰退4%到6%左右，整體筆電產業則可能衰退3%，但是占整體筆電約10%的輕薄型筆電有望逆勢成長20%，神基筆電機殼材料以中高階機種為主，有望受惠。

展望2020年，法人認為，神基應有機會達到溫和成長，到明年下半年會有更明朗的態勢，主要成長動能還是來自英特爾、微軟等大廠推出的新應用。（編輯：黃國倫）1081109