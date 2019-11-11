力達-KY估最快明年 100匹以下馬力主機全自製

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）空氣壓縮機製造廠力達-KY再啟動15匹馬力型號，明年持續水平發展各型號，預計最快明年達成100匹以下馬力主機全自製。

展望螺桿研發，力達-KY指出，第3季如期完成20匹馬力螺桿主機自製，11月再啟動15匹馬力型號，明年將繼續水平發展各型號，預計最快明年達成100匹以下馬力主機全自製，占目前螺桿出貨比重近7成。

展望市場布局，公司指出，對外銷市場中的亞洲地區特別重視，今年前3季亞洲出貨比重，從去年同期的5.4%大幅提升到10.6%，因應企業南進遷廠需求，把握更多商機分散區域風險。

力達-KY第3季合併營收新台幣13.78億元，季減6%、年減29.9%，受到業外收益較去年同期大幅減少影響，第3季稅後淨利9700.8萬元，季減5.4%、年減61.5%，因增發新股上市，股本從10億元膨脹至11.6億元，第3季每股稅後純益0.84元，累積前3季稅後淨利2.64億元，每股稅後純益2.28元。

第3季活塞機、螺桿機、渦旋機營收占比分別是28.6%、54.9%及13.5%，其中，兩級壓縮節能螺桿機營收較上季及去年同期分別成長84.5%及81.8%，占螺桿機比重提高到14.2%，F變頻占螺桿機比重維持24.2%。

公司表示，推出新型高階螺桿機，創造有別於F系列的額外需求，再搭配新推出的永磁變頻E系列及研發中的低壓螺桿等，達到產品多樣化。（編輯：郭萍英）1081111