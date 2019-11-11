股匯高檔盤整 專家看好資金行情有望延續

（中央社記者潘姿羽台北11日電）台灣上演好一陣子股匯齊揚的戲碼，如今呈現高檔震盪，不過富邦金控首席經濟學家羅瑋認為，就目前國際情勢看來，感受不到有重大事件可能引發金融市場急速向下的氛圍，預估資金行情有望延續。

在外資匯入題材的助攻下，台股持續刷新29年以來的新高紀錄，新台幣也升至逾15個月的高點，市場開始出現「居高思危」的聲音，但羅瑋向中央社記者表示，基於2大因素，台股表現仍有支撐力道，且有機會寫下更好表現。

羅瑋分析，第一，這波資金行情是因全球處在資金充裕的環境，主要國家央行都採取寬鬆貨幣政策，導致熱錢大量流向新興市場，台灣經濟基本面相對好，成為熱錢鎖定的重要標的；此外，台灣現階段有台商回流、海外資金匯回等題材，雙重因素加乘下，便一路推動台股持續向上攻。

其次，國際風險正在下降，羅瑋表示，原本外界關注華為禁令、美國是否對歐盟汽車加徵關稅，如今看起來情勢都沒有想像的嚴重，沒有感受到重大事件即將爆發，引發金融市場急速往下的氛圍。

台經院六所所長吳孟道也說，大家擔心的不確定因素如中國債務問題、美中貿易戰、英國脫歐等，都已經喊了很久，除非事情有重大變化，不然金融市場操作就是玩心理遊戲，「沒有壞消息，就是好消息」；現階段事態往和緩的方向走，投資人就會願意承擔更多風險。

羅瑋指出，最大變數還是美中貿易談判，這幾天從美股到台股，升勢都有停滯，主因便是市場觀望後續發展；目前市場氛圍偏向正面樂觀，如果年底前，美中順利簽署第一階段協議，預估台灣股匯市將繼續走升，上演慶祝行情。

不過吳孟道提醒，台股跟台幣已在相對高點，固然市場願意追高，同時也擔心轉折點很快來臨，操作上會「越做越短」，只要一有風吹草動，就會馬上縮手；換言之，只要國際情勢一有變化，金融市場的轉折將又快又急，這是近期必須留心的重點。（編輯：趙蔚蘭）1081111