氣立陸子公司第4季估擴產完工 明年第1季試投產

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）氣動元件廠台灣氣立中國大陸子公司平湖邦燁預計第4季擴產完工，規劃明年第1季開始試車投產，預計為集團創造人民幣3億元年產值。

氣立在中國浙江平湖園區持續動工，位於平湖的「氣可立科技園區」，除了上游模具設計製造、原物料鋁壓鑄件、氣動元件製造外，還規劃下游金屬表面處理製程，包含陽極處理及表面烤漆等。

觀察美中貿易戰影響和未來5G應用布局，氣立主要客戶以電子、汽車及工具機等產業為主，占營收比重達3成，相關產業受貿易戰衝擊較大，公司預期今年整體營運挑戰艱巨。

不過進入5G時代，工業自動化升級的智慧工廠的需求將加速，在生產製程變更與降低勞工生產成本趨勢下，製造業增加資本支出，投入設備汰換需求增溫，氣立預期可望受惠。

展望未來營運表現，氣立表示目前進入產業淡季，預計市場氣氛將在明年第2季傳統旺季扭轉。

氣立前3季合併營收新台幣10.25億元，歸屬母公司稅後淨利4120萬元，分別較去年同期減少21.45%及69.66%，前3季每股稅後純益0.62元。公司指出貿易戰影響延緩中國製造業設備升級，氣立營收近8成來自中國市場，業績受中國市場需求疲弱拖累。

不過公司調整營運體質，費用控制得宜，加上中國營所稅退稅有業外收益，第3季營收雖較第2季下滑，但稅後淨利較第2季佳。氣立第3季歸屬母公司稅後淨利1587萬元，每股稅後純益0.24元。（編輯：趙蔚蘭）1081111