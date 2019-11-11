力挺小農漁民 中小信保專案額度再加碼

（中央社記者廖禹揚台北11日電）為加強協助青年農、漁民融資，中小信保基金今天宣布千億融資保證專案再加碼，將小型貸款額度從新台幣50萬元提高至100萬元，並擴大適用對象至小型農、漁民族群。

中小企業信用保證基金今天發布新聞稿表示，即日起將升級先前推出的「中小企業千億融資保證專案」，新的「千億保專案」將小額貸款提供9.5成優惠保證融資額度從50萬元提高至100萬元，命名為「即時保」。

中小信保說明，即時保適用範圍將擴大至小型農、漁民族群，包括銷售飼料及未經加工生鮮農、林、漁、牧產物、副產物；農、漁民銷售其收穫、捕獲農、林、漁、牧產物、副產物；漁民銷售其捕獲魚介，只要是銷售以上免稅貨物或勞務、且有營業事實的營業人都可適用。

中小信保表示，只要透過金融機構向信保基金申請即時保，保證手續費僅收取0.375%，且核保從優從速，最快當天可核保。

為配合強化協助新創及微型企業的政策，中小信保5月推出中小企業千億融資保證專案，提供實收資本額3000萬元以下營利事業小額貸款及批次保證等2大優惠保證措施，中小信保表示，至10月底，該專案已核保2.9萬家中小企業，超過620億元資金。（編輯：郭萍英）1081111