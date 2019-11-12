台股跌深反彈 被動元件併購題材加持

（中央社記者吳家豪台北12日電）台股今天跌深反彈，蘋果概念股指標的台積電、鴻海表現強勁，加上國巨併購題材激勵被動元件類股走揚，風電族群表現積極，指數盤中漲逾72點，逼近11500點大關。

至10時2分左右，台股加權指數來到11467.92點，上漲40.64點，漲幅0.36%，成交值新台幣419.51億元。電子股漲0.68%，金融股漲0.32%。

外資與自營商昨天站在買方的台積電今天小幅開高，早盤漲0.83%，來到303.5元，往10日線靠近。鴻海昨天跌破5日線支撐，但外資仍站在買方，投信同步買超，今天股價跳空開高，上漲1.48%，來到89.2元。

股王大立光昨天寫下波段新高4790元後，今天在平盤之下整理，早盤下跌1.41%，來到4540元。

被動元件大廠國巨今天暫停交易並宣布，擬砸16.4億美元（約合新台幣500億元），現金收購美商基美（KEMET）所有普通股，此次公開收購溢價幅度約26%，預計2020年下半年完成收購。

受國巨併購題材激勵，被動元件類股今天普遍上揚。大毅漲2.12%，來到38.6元；華新科漲1.25%，來到162元；禾伸堂漲0.62%，報97.7元；日電貿漲1.02%，報49.7元；奇力新漲0.7%，來到86.6元。

風力發電概念股也表現積極，永冠-KY大漲5.85%，來到68.8元；世紀鋼漲2.6%，來到74.9元；上緯投控漲2.36%，來到82.4元。

華冠投顧分析師范振鴻指出，昨天亞股修正較大，是受香港動盪與衝突影響，但與電子股關聯性不高，主要是漲多出現賣壓修正。考量美國總統川普表示尚未達成美中貿易協議，且美國聯邦準備理事會（Fed）連續3次降息，資金持續釋出，台股經過修正期後，今天呈現反彈整理，預估量能約1100億元，若短線急跌，可觀察下方最大支撐的11000點關卡。（編輯：黃國倫）1081112