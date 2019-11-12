永捷處分中國與越南廠房 集中資源深耕台灣

（中央社記者潘智義台北12日電）永捷創新科技今天表示，今年順利處分中國大陸與越南廠房，將集中所有資源深耕台灣，並與日勝化工在合成樹脂領域共同合作開拓東南亞市場。

永捷指出，強化研發資源，開發高毛利高附加價值產品，投入高科技創新領域，自民國106年取得工研院可撓性有機發光二極體（Flexible OLED）顯示器高硬度耐磨材料，已於今年10月通過經濟部A+整合型研發計畫審查，順利與明基材料及達勝科技合作達成計畫內規格，完成「應用於可摺疊AMOLED之超薄多功能上板整合開發計畫」。

5G時代來臨，串流平台發展，帶動行動載具影片觀賞需求，手機螢幕走向大尺寸化，手機品牌廠朝尺寸更大可摺疊式手機，三星於9月於韓國發表Galaxy Fold，華為首款摺疊手機Mate X接續上市，摺疊手機市場未來發展潛力無窮。

永捷表示，掌握可撓式面板關鍵技術，陸續開發出高硬度、耐磨、可彎折客製化塗料配方，近期內多以配合客戶試產小量出貨為主，並於今年啟動第2期「可撓式高硬度耐磨材料配方技術提升研究開發」計畫，產品應用面將有機會跨足電子紙、智慧型手錶等領域，為未來業務成長潛力市場。

反映PU原料走跌，永捷統計，第3季毛利率回升到15%，較去年同期成長3個百分點，營業逐漸轉好，加上處分中國大陸惠州廠，前3季轉虧為盈，稅後淨利7607萬元，每股稅後盈餘0.74元。（編輯：鄭雪文）1081112