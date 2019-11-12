集中下單與新客戶發威 儒鴻明年成衣動能強

（中央社記者潘羿菁台北12日電）紡織股王儒鴻董事長洪鎮海表示，雖然美中貿易戰讓市場充滿不確定性，不過品牌客戶集中下單效益以及新客戶採購增溫，推升明年營運優於今年，整體觀察，品牌客戶成長性好過通路客戶。

儒鴻今天舉行法說會，在法說前夕，儒鴻也公布今年第3季稅後淨利11.91億元，年增14.9%，為今年以來單季新高，前3季稅後淨利31.63億元，已經賺贏一個股本，洪鎮海提到，第4季營運將會比前季好。

展望未來，洪鎮海表示，目前可以觀察品牌客戶整體表現將會優於通路客戶，主要是品牌客戶朝向快速反應策略推升業績大幅成長，此外，國際運動龍頭品牌看中儒鴻開發設計能力，讓公司成為該品牌前5大供應商，訂單集中效益更明顯，都是支撐儒鴻明年度營運樂觀。

他進一步說，手上掌握訂單來看，公司明年每月要增加逾180萬件產能才能消化完訂單，因此公司已決議越南工廠調高薪資解決缺工問題，估計自有工廠將可以多增加80萬件，以及發包工廠有望吸納45萬件。

洪鎮海強調，儒鴻布料例如Bodymapping與30丹尼系列等，均為熱銷款式，其中30丹尼訂單生產排程已經拉至半年以上。

洪鎮海指出，今年布料是貢獻儒鴻主力動能，明年則是成衣成長較大，估計今年度品牌客戶占儒鴻營收比有望至少72%，通路商則是30%多，而明年度可以預期品牌依舊是成長主力，而通路商受到美中貿易戰影響，下單保守、能見度偏低，而單一最大客戶明年度佔比將達到15%。

至於印尼一貫化投資案，原定在2021年第2季量產成衣廠，不過土木工程發現當地土質差必須先投入改良工程，因此生產時程延至第3季，而布料廠則是2022年設廠，目前針對印尼一貫化定位只接中大型訂單，並且供應快速反應款式訂單。（編輯：鄭雪文）1081112