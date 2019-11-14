藍天第3季筆電出貨創16季新高 全年估140萬台

（中央社記者吳家豪台北14日電）藍天電腦受惠於新品及利基機種的出貨增加，今年第3季筆電出貨43.2萬台，季增47%，創16季以來新高；藍天已提前因應處理器缺貨問題，全年出貨目標上修到140萬台。

藍天2019年第3季合併營收新台幣59.36億元，年增19%；稅後淨利4.58億元，年增127%；每股盈餘（EPS）0.75元。今年前3季合併營收166.03億元，年增6%；稅後淨利12.31億元，年減14%；每股盈餘2元。

藍天一掃去年下半年及今年上半年受英特爾處理器（CPU）缺貨的影響，今年第3季筆電出貨43.2萬台，季增47%，年增48%；筆電營收43.95億元，季增23%，年增16%。

今年前3季藍天筆電出貨量102.6萬台，年增2%；前3季筆電營收113億元，年減3%。因第3季藍海機種出貨占比達50%以上，第3季毛利率站上雙位數，營業利益率來到5%，均創近4季新高。

在旺季需求以及新機種即將推出的帶動下，藍天10月筆電銷量14萬台，年增17%；10月筆電營收達16億元，年增30%。

藍天電腦筆電事業群總經理簡義龍今天受訪表示，暑期促銷和雙11帶動中國大陸生意往好的方向走，客戶庫存都很健康，不斷在追貨；中國市場雖然有美中貿易戰的外在環境因素，但內需生意目前看到都還滿正向。

簡義龍強調，2019年筆電事業較明朗，包括出貨量、營收都有達到內部目標。先前推估今年全年筆電出貨約130萬台，以目前訂單來看，今年有望出貨140萬台，將較去年成長8%到10%，並寫下近3年新高。

但他也坦言，12月變數較大，需觀察英特爾處理器12月供貨是否不如預期；去年下半年以來藍天面對處理器缺貨已有經驗，知道如何因應及提早布局，並加強與英特爾的夥伴關係。

簡義龍也透露，藍天規劃於明年1月美國消費電子展（CES）展出具備5G功能的筆電，目前日本客戶較積極洽談，預計明年第2季開始出貨5G筆電。

藍天在中國大陸的通路事業群百腦匯持續去蕪存菁的策略，今年第3季營收15.41億元，季增6%；前3季累計營收達52.83億元，較去年同期增加30%。在活化資產上，百腦匯去年及今年已陸續處分武漢、汕頭及日本東京的物業，處分總額達130億元。

藍天旗下百貨通路群光廣場今年前3季營收165億元，較去年同期增加12%。隨著第4季的十一長假、店慶以及聖誕節的年底購物消費旺季來臨，藍天看好群光廣場今年第4季營運將接續第3季力道，達到全年高峰。（編輯：林淑媛）1081114