矽力-KY股價衝破千元大關 IC設計第一家

（中央社記者張建中新竹14日電）電源管理晶片廠矽力-KY股價持續攀高，終場收在新台幣1015元，創歷史新高價，為首家股價衝破1000元大關的IC設計廠，並超越精測，成為台股股后。

挾中國去美化受惠題材，矽力-KY吸引市場資金湧入，推升股價急遽走高，據統計，外資連續7個交易日共買超488張矽力-KY股票，帶動矽力-KY股價自11月4日的831元，攀高至13日的964元，大漲133元。

矽力-KY今天在市場買盤持續搶進下，股價延續強勁走勢，開高走高，終場收在1015元，漲51元，漲幅5.29%，超越精測的970元，躍居台股股后。

隨著股價走高，矽力-KY市值攀高至924.91億元，董事長陳偉身價也水漲船高，持股7168張，市值達72.75億元。

矽力-KY成立於2008年2月，2013年12月來台股票上市，目前實收資本額9.11億元，陳偉曾任美商茂力半導體系統和應用副總裁，產業經驗23年，專長是系統架構。

矽力-KY以消費性電子應用市場為大宗，比重逾4成，其次為工業用市場，比重逼近4成，網通市場比重僅約5%，不過，內部目標將把網通市場比重提升至2成，未來營運並以成長2至3成為目標。（編輯：林孟汝）1081114