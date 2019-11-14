零卡分期付款前景看好 中租前進大馬柬埔寨

（中央社記者潘智義台北14日電）中租控股去年推出零卡分期付款業務，董事長陳鳳龍今天表示，今年11月11日光棍節，單日透過零卡分期付款網路購物的筆數達700至800筆，市場前景看好。現在更瞄準東南亞市場，前進馬來西亞、柬埔寨。

中租控股副總經理陳瑞興今天在數位轉型、創新產品平台記者會指出，台灣是出口導向國家，一般飛機貨運要和輸美產品搶位置，所以運費較貴，每公斤運費3至3.5美元；但自美返台飛機卻可能貨倉空置，或運少量貨物，所以運費較低，每公斤只要0.6美元。

他強調，大客車自台北運貨到高雄常空車北返，協調北返空車低價載貨就是商機。中租透過數位平台，整合大卡車司機、貨運公司，及其他客戶的需求，除了傳統的融資業務之外，讓司機在南北運貨之際，當空車返回時，也能低價順道載貨，司機多了賺錢機會，貨主也能低價託運，就像飛機貨運一樣的道理。

他說，大卡車每半年需更換輪胎一次，此次整合的大卡車司機使用平台，也提供略低於市場行情的換輪胎方案，中租就是扮演整合的角色。

中租指出，2019年推出的「卡車幫」平台，針對卡車司機提供車貸、油價優惠的產品，並增加順道載貨運送的媒合服務、輪胎買賣及融資等服務，擴大連結卡車司機、車主及中小企業主，進而成為一生態系的概念。

中租控股董事長陳鳳龍也表示，台灣信用卡市場已趨飽和，去年推出零卡分期付款業務，現在更瞄準東南亞市場，首先前進馬來西亞、柬埔寨。

陳鳳龍直言，在東南亞推零卡分期付款，甚至比台灣市場還容易，千萬不要以為柬埔寨很落後，其實數位金融產業發展，根本是跳級式的推出新金融交易模式，先進國家有的金融交易方式，當地也都有。

他指出，在台灣推「零卡分期」付款，除一開始與雅虎YAHOO線上購物合作，今年再與momo合作。線下合作對象有特力屋、維新藥局，希望未來能跟百貨公司合作，共拓市場。

他說，今年11月11日光棍節，單日透過零卡分期付款網路購物的筆數即達700至800筆，市場前景看好。

中租主管分析，銀行的信用卡業務已做到好、做到滿，很難再擴充業績，所以中租推出信用卡做不到的零卡分期付款業務，找尋新商機，客戶除可快速獲得小額貸款之外，其實也可補銀行信用卡的不足，例如信用卡額度滿了，再刷就會採循環利率時，便可考慮零卡分期付款。

陳鳳龍指出，數位轉型的過程中，運用數據科學，發展「另類徵信」，從觀察社群數位足跡大數據資訊，建立風險控管模型、強化徵審系統，更準確判斷客戶信用。

中租主管舉例，從網路收看暴力影片數量較多的人，或是喜歡觀賞較溫馨情節的人，在信用上是否有差異，均可透過網路大數據分析，找到一個參考指標。（編輯：林孟汝）1081114