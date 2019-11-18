麗清擬設桃園觀音廠 估2020年試量產

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）LED車燈模組廠麗清規劃在台灣桃園觀音興建廠房，預計生產汽車智能車燈相關零組件，最快2020年開始試量產。

展望第4季，麗清期待中國車市在國六政策及限購令放寬，以及汽車產業傳統旺季帶動下，刺激消費者購車需求回升。

麗清規劃在台灣桃園觀音興建廠房，預計生產汽車智能車燈相關零組件，最快2020年開始試量產。

觀察麗清今年前3季研究實驗認證等費用，較去年同期成長10%，其中LED車頭大燈、多功能尾燈等高技術規格且複雜化設計的LED車燈模組，訂單明顯增加，且以合資品牌車廠訂單為大宗。

觀察LED車燈滲透率，法人指出，目前LED尾燈和晝行燈滲透率已經超過50%，不過LED頭燈滲透率只有2成，麗清持續深耕LED頭燈應用，預估今年出貨占比可到10%，持續切入中高階車款。

麗清第3季合併營收新台幣10.03億元，稅後淨損804.1萬元，每股稅後虧損0.11元。累計今年前3季合併營收30.36億元，受到一次性認列部份存貨呆滯損失、中國武漢廠及上海新廠建置初期投入成本費用攤提金額較大、學習曲線成本、研發費用等，營業利益1726.5萬元。

加上非本業造成可轉換公司債提前贖回利息費用、因增資員工認股產生酬勞成本及借款利息費用增加等，前3季稅後淨損451.8萬元，每股稅後虧損0.06元。

麗清主攻中國LED車燈模組研發與生產，主要客戶包括品牌車廠長城汽車等，以及中國主要車燈一階供應商華域視覺科技（原上海小糸）、廣州小糸、大茂偉瑞柯、第二階供應商OLSA等。法人指出，其中華域視覺科技占比約4成多，長城汽車占比約1成，大茂偉瑞柯占比約11%到12%。（編輯：張均懋）1081118