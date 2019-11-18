林之晨打棒球險毀容 名醫父母合力救回帥臉

（中央社記者江明晏台北18日電）台灣大哥大總經理林之晨與名醫父母首度在電視訪談同框，暢聊父母光環下成長的壓力，也談到他中學時打棒球受傷鼻樑骨碎裂近「全毀」，父母心碎合力為兒子搶救「帥臉」。

林之晨與父母接受MOMOTV「大雲時堂」訪談，林之晨首度以兒子「晨晨」的身分上節目，透過主持人李四端的訪問，暢聊名醫父母與科技新貴兒子間的相處秘辛。

林之晨的父親林芳郁是亞東醫院院長、心臟外科權威，日前才獲頒108年度台大醫學院傑出校友；母親林靜芸是台灣第一位外科女醫師，曾獲頒十大傑出女性，林之晨的成長背景，就是籠罩在名醫父母的超大光環之下。

節目一開始李四端就請林之晨形容父母，名醫父母從小都是資優生，建中、北一女畢業，以全國第5、第6名考進台大醫科。但李四端注意到，林之晨講述過程中，倆夫妻目不轉睛盯著兒子，似乎在檢查兒子有沒有講錯。李四端笑問林之晨：「你壓力很大吧！」

「我考一百分，但爸爸建中成績單是10科都一百分。」林之晨說，小時候幾乎從未獲得父母稱讚，曾經感到辛苦，但他將父母的壓力轉化為成長動力的來源，「愈冷愈開花」，讓自己知道永遠可以更好。身在四代醫學世家，高標準的家庭教育加上名醫父母光環，叛逆的性格讓林之晨選擇與父母不同的道路，10歲開始寫程式、組電腦，後成為創業加速器AppWorks的負責人、電信獲利王台灣大的總經理。

林之晨回憶，他小時候愛打電玩，校規禁止學生出入不良場所，有次放學前往有擺設電玩機台的便利商店打電玩，被校方逮到、逼簽不再涉足不良場所的悔過書，但年少林之晨堅持便利商店非不良場所而抵死不簽，老爸林芳郁雖氣他沉迷電玩，但也贊成兒子的想法，「校規沒制定好，要小孩怎麼遵循」，林之晨也立刻接話「不是強辯，這是據理力爭」，父子倆擇善固執站在同一陣線。

母親林靜芸則對兒子更為嚴格，即使林之晨被譽為「創投金童」，接掌電信獲利王的總座兵符、成為亞太經濟合作（APEC）企業諮詢委員會代表，在林靜芸眼中仍不完美。林靜芸說，「晨晨」的人生還在自我雕塑、有更大的潛能，永遠Hope For The Best，且要更謙虛、更低調、更努力。對於母親超級嚴格的標準，林之晨瞇眼苦笑，林靜芸則毫不猶豫的說：「因為你是我兒子！」

在林靜芸的期盼裡，「早八晚五」才算是一份職業，所以林之晨接掌台灣大總座才讓母親稍微放心。不過談到工作理念，林之晨不認同母親的看法，他說，一份工作重要的是軟體，而非硬體，工作內容對社會的影響最為重要，至於職位是「創投金童」或是電信公司總經理則不是他主要的考量。

林之晨中學時打棒球未戴護具擔任捕手，被擦棒球砸臉當場毀容鼻樑骨碎裂，「整個鼻子都不見了，只剩鼻頭陷到裡面去！」林靜芸說，林之晨受傷後自行前往她開設的診所就醫，她立刻急電林芳郁，由父親麻醉、母親執刀，夫妻合力搶救兒子的「帥臉」，林靜芸說，這是她做過最心痛的手術，但林之晨也不忘調皮的吐槽說，這次手術不算完美，媽媽不是很想承認。

林之晨國小時，有一次林靜芸因忙於工作，七晚八晚才翻開家庭聯絡簿，發現隔天兒子上課要帶一條鬥魚，當時水族館都已打烊，林靜芸跑遍大街小巷，在一家啤酒屋看到店內的觀賞魚，不但再三拜託，還在店內消費喝了兩三瓶酒，感動店家老闆才同意割愛。（編輯：趙蔚蘭）1081118