證交所力推創新板 攜手昕奇雲端辦F2SU連結亞洲新創

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（中央社記者曾仁凱台北26日電）證交所積極推動創新板2.0，希望打造亞洲那斯達克（NASDAQ），上週與昕奇雲端合作主辦「F2SU Asia IPO Synergy Asia」，吸引來自國內外的新創企業與創投機構參與，希望藉此展現台灣資本市場的國際吸引力。

證交所今天發布新聞稿，董事長林修銘表示，全球創新科技與新經濟蓬勃發展，企業成長與資本市場角色隨之轉型。證交所打造的創新板，以靈活標準與專業創新審查，協助具國際視野與潛力企業進入資本市場，提升關注度與募資能力。

證交所總經理李愛玲說，證交所為創新企業量身打造多元服務，從上市前的諮詢與輔導，到上市後的IR平台鏈結投資人、提供ESG資源接軌國際等，顯示證交所扶持創新的決心。

昕奇雲端深耕亞太區新創生態圈，以「F2SU」（A Friend to Startups）為策略，與各地新創公司、創投夥伴、新創媒體夥伴建立密切關係，希望從跨境連結產生更大規模的效應。此次活動吸引超過30家企業、6家創投參加。

昕奇雲端董事長許承強提到，台灣正在建構對新經濟新創友善的資本環境，讓新創企業不僅能在亞洲市場茁壯成長，更有實力邁向全球舞台。

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國發會產業發展處處長蕭振榮表示，國發會不論在籌資、人才引進或協助企業海外拓展方面，都對創新產業注入豐沛資源，在各方協作與努力下，台灣的創新生態系預期將會更加蓬勃發展。

此次活動，邀請玩美移動創辦人張華禎、AppWorks董事長暨合夥人林之晨等新創圈與創投圈的重量級代表擔任講者。張華禎分享赴美上市的實務經驗；林之晨則點出台灣具備深厚電子硬體實力與完整供應鏈，資本市場更擁有高周轉率、高股價淨值比及高外資持股等特點，相關優勢使台灣成為企業上市的首選地。（編輯：楊蘭軒）1140526