加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
南投康建生技槍擊案4死 凶嫌李鴻淵3死刑撤銷發回更審
首頁 / 證券

證交所力推創新板 攜手昕奇雲端辦F2SU連結亞洲新創

2025/5/26 11:43（5/26 12:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖說： 證交所推動創新板2.0，與昕奇雲端合作主辦「F2SU Asia IPO Synergy Asia」，希望藉此連結國內外新創企業與創投機構，證交所董事長林修銘表示，希望透過創新板協助具國際視野與潛力企業進入資本市場，提升關注度與募資能力。（中央社檔案照片）
圖說： 證交所推動創新板2.0，與昕奇雲端合作主辦「F2SU Asia IPO Synergy Asia」，希望藉此連結國內外新創企業與創投機構，證交所董事長林修銘表示，希望透過創新板協助具國際視野與潛力企業進入資本市場，提升關注度與募資能力。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北26日電）證交所積極推動創新板2.0，希望打造亞洲那斯達克（NASDAQ），上週與昕奇雲端合作主辦「F2SU Asia IPO Synergy Asia」，吸引來自國內外的新創企業與創投機構參與，希望藉此展現台灣資本市場的國際吸引力。

證交所今天發布新聞稿，董事長林修銘表示，全球創新科技與新經濟蓬勃發展，企業成長與資本市場角色隨之轉型。證交所打造的創新板，以靈活標準與專業創新審查，協助具國際視野與潛力企業進入資本市場，提升關注度與募資能力。

證交所總經理李愛玲說，證交所為創新企業量身打造多元服務，從上市前的諮詢與輔導，到上市後的IR平台鏈結投資人、提供ESG資源接軌國際等，顯示證交所扶持創新的決心。

昕奇雲端深耕亞太區新創生態圈，以「F2SU」（A Friend to Startups）為策略，與各地新創公司、創投夥伴、新創媒體夥伴建立密切關係，希望從跨境連結產生更大規模的效應。此次活動吸引超過30家企業、6家創投參加。

昕奇雲端董事長許承強提到，台灣正在建構對新經濟新創友善的資本環境，讓新創企業不僅能在亞洲市場茁壯成長，更有實力邁向全球舞台。

google news透過 Google News追蹤中央社

國發會產業發展處處長蕭振榮表示，國發會不論在籌資、人才引進或協助企業海外拓展方面，都對創新產業注入豐沛資源，在各方協作與努力下，台灣的創新生態系預期將會更加蓬勃發展。

此次活動，邀請玩美移動創辦人張華禎、AppWorks董事長暨合夥人林之晨等新創圈與創投圈的重量級代表擔任講者。張華禎分享赴美上市的實務經驗；林之晨則點出台灣具備深厚電子硬體實力與完整供應鏈，資本市場更擁有高周轉率、高股價淨值比及高外資持股等特點，相關優勢使台灣成為企業上市的首選地。（編輯：楊蘭軒）1140526

#張華禎
#那斯達克
#林之晨
#國發會
#證交所
#創新板
#資本市場
林之晨
「生為台灣人，死為台灣鬼」 林之晨勉台大生回饋社會台灣大虛擬資產交易所上線 林之晨：推動產業主流化
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：