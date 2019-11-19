仁寶攜手微軟 搶攻工業物聯網商機

（中央社記者潘智義台北19日電）看準5G、工業物聯網商機，仁寶電腦今天宣布，聯手微軟參加明天在台北舉辦的IoT in Action盛會，展示GPS、5G模組、行動裝置、工業擴增實境（AR）眼鏡。

仁寶表示，聯合微軟（Microsoft）及物聯網（IoT）其他夥伴，為工業物聯網共同打造IoT生態系統，及提供全新的平台體驗，推動各產業的企業革新，以多元的策略合作模式，積極搶攻工業物聯網商機。

仁寶與微軟共同合作，將展出企業智慧製造轉型對無線網路的應用等產品，以滿足工業環境下裝置互聯和遠端互動應用，包括由仁寶研發製造的全球第一款同時支援多種定位方式的無線追蹤器，微軟Azure IoT平台。

仁寶指出，推動5G通訊模組，加速智慧工廠落地，物聯網與5G發展被視為加速智慧製造的關鍵因素，因此，率先在今年推出5G通訊模組及5G無線路由器等產品，拓展產業應用之外，也積極布局多款行動裝置、工業AR眼鏡，及智慧製造轉型對無線網路的應用。

仁寶說，AR HMD擴增實境智慧穿戴裝置，提供工業物聯網及智慧製造的實際應用解決方案，AR眼鏡整合前置彩色鏡頭、高效智慧辨識系統，並整合直覺的手勢和語音控制能力，真正達到釋放雙手、直覺式操作。（編輯：楊玫寧）1081119