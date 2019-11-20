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首頁 / 證券

太極能源毛利率攀13季高 母公司連4月加碼買股

最新更新：2019/11/20 10:20

（中央社記者張建中新竹20日電）太陽能廠太極能源營運持續好轉，第3季毛利率4.6%，創13季新高，母公司廣運連續4個月自集中市場共加碼買進太極能源4253張股票。

隨著生產線集中移往越南廠，太極能源營運自第2季起不斷好轉，第2季毛利率由負轉正，達3.27%，第3季毛利率進一步攀高至4.6%，創2016年第3季來新高，並逼近損益兩平，每股虧損新台幣0.01元。

太極能源第3季底每股淨值6.21元，若以19日收盤價5元計，股價淨值比僅0.81，廣運接連自集中市場加碼買進太極能源股票，以實際行動力挺子公司。

據公開資訊觀測站資料顯示，廣運10月加碼買進太極能源1000張股票，已連續4個月共加碼買進太極能源4253張股票，持股增至10萬850張。

為改善公司體質及財務資本結構，太極能源將減資15.65億元，彌補累積虧損，減資比率43.90609881%，減資後實收資本額將降至20億元，每股淨值則將拉升至11.07元。

配合減資換股作業，太極能源訂明年1月8日為舊股票最後交易日，換發後新股預計1月20日上市買賣。（編輯：郭萍英）1081120

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