商場美食街熱 豆府引進越南河粉拚展8店

（中央社記者江明晏台北20日電）許多餐飲業者近期積極布局商場美食街，豆府近期在美食街接連開出兩家越南百年老店「飛機河粉」，其中台北101店單月營收目標上看400萬元，明年估展店6至8家。

有韓式餐飲「涓豆腐」等品牌的豆府近期進軍非韓系餐飲領域，引進越南百年老店「飛機河粉」，繼於台中中友百貨開立後，今天在台北101開出第二店，目標單月營收業績達新台幣400萬元。

豆府董事長吳柏勳表示，台中首店日均銷量達300碗，假日衝上500碗，第一個月突破200萬元，優於原先設定目標，這次101店投資金額達450萬元到500萬元之間，一個月營收規模拚400萬元，平均日均消費目標700碗。

吳柏勳表示，觀察市場趨勢，台灣街頭巷尾都有越南小吃店，國人已相當熟悉，把這樣的美食文化引到商場時，也不想讓台灣消費者感覺價格落差太大，飛機河粉客單價在190元到200元之間，以美食街櫃位為拓點目標。

近期有許多餐飲業者積極投資商場美食街，吳柏勳觀察，台灣少子化成趨勢，雙薪小家庭普遍，加上餐飲業食安意識抬頭，外食已經逐步成為常態，美食街小而美的消費方式更符合需求，加上美食街客席可無限大，對業者來說也具備彈性，翻桌率與營收規模也不遜色於店中店，這一年來成為各餐飲業者投資熱點。

而商場也積極在升級美食街，已有品牌化趨勢，他指出，這次飛機河粉展店都在裝潢上很有空間，提升品牌辨識度，餐具、器皿也導入非塑化的瓷器，升級消費者體驗。

針對展店計畫，吳柏勳也說，飛機河粉明年希望展出6至8店，現在市場需求多，反而是培訓餐飲人力的速度可能跟不上，若是解決這個關卡，展店目標不排除上修。

除了越式的飛機河粉，豆府日前已與泰國連續兩年獲得米其林必比登推薦的泰式炒麵BANN PHADTHAI簽約，預估明年第1或第2季就可以在台開出首店。

今年初豆府自創的GOT CHICKEN炸雞品牌首店已在越南胡志明市開業，吳柏勳表示，由於原物料仰賴進口，墊高成本，對獲利表現有壓，但已有日漸好轉的跡象，並獲得當地消費者的青睞，印尼代理商也積極和豆府接洽，希望把旗下品牌帶進當地市場，未來東南亞布局可期。（編輯：趙蔚蘭）1081120