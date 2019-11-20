國銀搶發電商聯名卡 專家提醒辦卡前3大要點

（中央社記者劉姵呈台北20日電）網購商機大爆發，愈來愈多銀行業者瞄準電子購物市場，紛紛與電商合作，搶發「聯名卡」；隨著雙12、耶誕節購物檔期來臨，專家提醒，辦卡前要留意虛擬幣折抵限制、自身通路偏好及回饋率上限3大要點。

根據經濟部統計處資料顯示，今年上半年電子購物營業額達新台幣970億元，為歷年同期新高，年增6.6%，預期在業者多元支付工具及跨業合作下，今年全年營收預估可望突破2000億元大關。

隨著購物消費型態轉變，多家國銀發掘網購商機，紛紛搶發網購卡，目前市面上的「電商聯名卡」包括有台北富邦銀行與富邦媒momo購物網合作的「momo卡」、台新銀行與街口支付的「街口聯名卡」、國泰世華與蝦皮購物的「蝦皮購物聯名卡」、中國信託銀行與Yahoo購物中心合作的「Yahoo聯名卡」以及花旗銀行與PChome的「花旗PChome Prime聯名卡」等。

銀行消金主管表示，綜合來看，愈後面發的聯名卡給的回饋率愈高，且為了解決消費者痛點，縮短猶豫時間，以及打造「生態系」，像是北富銀momo卡也提出消費者若已是既有卡友，可以立即線上核卡，最快只要花10秒；另外銀行也與電商虛擬幣結合，提供消費者作購物折抵，如國泰蝦皮卡的蝦幣、台新街口卡的街口幣等。

Money101金融比較平台經理呂芝穎向中央社記者表示，接下來還有雙12、耶誕節與農曆春節購物檔期，提醒消費者辦卡前要留意3大要點，首先，消費者須留意此電商提供購物後的虛擬幣折抵限制，以及虛擬幣的使用期限，以免過期喪失權益。

再者，除了電商聯名卡，一種是銀行發行，針對多家電商、數位通路消費祭出的高回饋網購信用卡，民眾若有偏好的特定電商平台就可選擇「電商聯名卡」；但若無平台偏好，建議選擇涵蓋多家數位通路消費的「網購高回饋信用卡」。

最後，各家聯名卡的回饋率都有設置上限，從6%至20%不等，且大多以虛擬幣或點數作回饋，相對於一般高回饋信用卡，因為無設定每月消費金額上限，在回饋率上就會有比較嚴格的限制。（編輯：林興盟）1081120