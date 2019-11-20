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南僑前10月EPS達2.8元 第4季拚旺季持穩

最新更新：2019/11/20 20:21

（中央社記者韓婷婷台北20日電）南僑受到匯損侵蝕，10月單月每股稅後盈餘（EPS）為0.3元，年減9%，累計前10月EPS為2.8元，營業利益率增加0.25個百分點，第4季旺季效益持穩表現。

10月營收新台幣15.11億元，年增3.82%，自結單月稅後盈餘7417萬元，EPS為0.3元，年減9%，南僑表示，獲利下滑主要受匯損侵蝕，扣除匯率因素獲利為成長態勢。

南僑表示，10月稅後盈餘較去年同期減少698萬元，主要因泰銖兌美元升值所產生匯兌損失，相較於去年同期的泰南僑匯兌收益，不利金額約1300萬元。

南僑累計1至10月營收149.39億元，與去年同期149.4億相當。自結前10月稅後盈餘為6.93億元，年減8.27%，EPS為2.8元，低於去年的3.05元。南僑表示，稅後盈餘下滑主要受到所得稅費用增加影響，營業利益仍較去年增加3813萬元，營業利益率8.72%亦較去年同期的8.47%，增加0.25個百分點。

南僑表示，食品業傳統旺季來臨，加上推出新品，預計第4季營運可望持穩表現。（編輯：楊凱翔）1081120

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