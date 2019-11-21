力達-KY工業園區 估2020年底完工

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）空氣壓縮機製造廠力達-KY持續在中國大陸興建力達工業園區，預估明年2020年底興建完工。

力達-KY指出，園區主要因應長期發展各項高階螺桿機研發生產製造基地，地點位於泉州台商投資區，興建廠房預算約4.9億人民幣，目前進度約40%，預估明年底興建完工。

展望空壓機市場趨勢，公司指出螺桿機將成為主流，目前在中國大陸螺桿機市占率還不到3成，螺桿機的應用面及替代活塞速度增加，中國大陸空壓機汰換商機浮現。

力達-KY第3季活塞機、螺桿機、渦旋機營收占比分別是28.6%、54.9%及13.5%。從市場來看，今年前3季中國大陸市場占比約79.9%，亞洲其他地區占比約10.6%。

公司指出對外銷市場中的亞洲地區特別重視，今年前3季亞洲出貨比重，從去年同期的5.4%大幅提升到10.6%，因應企業南進遷廠需求，把握更多商機分散區域風險。

力達-KY第3季合併營收新台幣13.78億元，季減6%、年減29.9%，受到業外收益較去年同期大幅減少影響，第3季稅後淨利9700.8萬元，季減5.4%、年減61.5%，因增發新股上市，股本從10億膨脹至11.6億元，第3季每股稅後純益0.84元，累積前3季稅後淨利2.64億元，每股稅後純益2.28元。（編輯：蘇志宗）1081121